PSG / Bordeaux : Oudin incertain

Il y les débats sur la peur ou sur ce que Leonardo doit faire, il y a les images de fête d’anniversaire sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi et surtout le terrain. Et dimanche soir (21 heures), le PSG recevra les Girondins de Bordeaux dans son antre du Parc des Princes. Une équipe qui s’annonce défensive étant donné les propos de Paulo Sousa en conférence de presse (voir ici). Car s’il est trop difficile de faire un pressing haut face au PSG, l’option pour le coach portugais est de présenter un bloc bas avec des lignes serrées tout en tentant quelques contres. Dans cet exercice, un Rémi Oudin peut s’avérer précieux. Mais l’ancien Rémois est incertain. L’attaquant s’entraîne à l’écart du groupe. L’alternative pour soutenir Jimmy Briand est connue des Parisiens, elle se nomme Yacine Adli. Trois retours sont pressentis dans le groupe girondin : Vukasin Jovanovic, Samuel Kalu et François Kamano pourraient voyager à Paris.