PSG / Bordeaux : quel onze choisira Thomas Tuchel ?

Préparer au mieux le rendez-vous du 11 mars contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes, c’est désormais l’ambition d’un PSG confortable leader de la Ligue 1 (10 points d’avance sur l’OM qui a perdu samedi contre Nantes 1-3). Quatre matches (Bordeaux, Dijon, Lyon, Strasbourg) vont servir de répétition générale avant les retrouvailles face au BVB. Le premier, c’est ce soir (21 heures) avec la réception des Girondins (12e avec 35 points à cette heure).

Avec quelle équipe ? Si on s’attend à retrouver un quatuor offensif avec Mauro Icardi en pointe au côté de Kylian Mbappé, et en soutien Angel Di Maria et Neymar Jr, si les titularisations de Juan Bernat et Thilo Kehrer sur les côtés sont quasiment acquises, des zones d’ombre demeurent. Où jouera Marquinhos ? Au milieu de terrain pour préparer la réception du BVB ? Mais avec qui dans ce cas, Marco Verratti qui sera lui suspendu et ne l’épaulera pas dans le choc européen ? Ne serait-il pas plus logique de faire débuter Gana Gueye, Leandro Paredes et/ou Ander Herrera ? C’est en fin de matinée, au camp des Loges, que prendra forme le onze du PSG contre Bordeaux. En attendant, la presse propose diverses formules.

Les compositions dans Le Parisien, L’Equipe et Sud Ouest

PSG / Girondins de Bordeaux

26e journée de Ligue 1 – Parc des Princes – 23 février 2020 à 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Willy Delajod – Assistants : Huseyin Ocak et Erwan Finjean – VAR : Ruddy Buquet et Hakim Ben El Hadj.

PSG : Navas – Kehrer, Silva (c), Kimpembe, Bernat – Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar – Icardi, Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Diallo, Herrera, Verratti, Gueye, Cavani, Sarabia.

FCGB : Costil (c) – Sabaly, Koscielny, Pablo, Benito – Otavio, Basic – De Préville, Adli, Hwang – Maja. Entraîneur : Paulo Sousa. Remplaçants : Poussin, Jovanovic, Kwateng, Poundje, Pardo, Kalu, Kamano.