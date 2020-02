PSG / DFCO : les notes des Parisiens

Marquinhos au milieu de terrain, cela semble être la priorité de Thomas Tuchel qui a préféré ce samedi un Tanguy Kouassi en défense à un Leo Paredes dans l’entre-jeu. Un choix qui fera débat, onze jours avant la réception du BVB. Quoi qu’il en soit, Paris n’a pas encaissé de but contre Dijon. Mais sans être impérial défensivement. Les Bourguignons n’ont franchement pas été bons. D’où ce très logique 4-0 sans forcer.

La satisfaction du jour : Kylian Mbappé auteur d’un doublé, d’une passe décisive et d’un danger permanent depuis son côté gauche. Le flanc gauche, c’est la satisfaction avec Juan Bernat et Pablo Sarabia quand il a été dans cette zone du terrain. L’attaquant espagnol a eu le mérite d’ouvrir le score et d’apporter son sens du collectif. A droite, c’était moins ça, avec un Thilo Kehrer prudent mais pas toujours rassurant. Julian Draxler qui a vite remplacé Angel Di Maria (17e), gêné à la cuisse, n’a pas assez pesé sur le jeu, malgré une passe décisive. Dans l’entre-jeu, il y a de l’activité, de l’impact, mais c’était Ndong et Lautoa en face. Grande déception, Edinson Cavani qui a manqué deux très grosses opportunités, alors que Mauro Icardi a marqué d’une frappe croisée sur son premier ballon. Là encore, il va y avoir débat…

Les notes des joueurs du PSG par Canal Supporters

Navas : 6,5

Kehrer : 6

Kimpembe : 6

Kouassi : 6

Bernat : 6

Marquinhos : 6

Gueye : 6,5

Sarabia : 6,5

Draxler : 6

Mbappé : 8

Cavani : 5