PSG / DFCO : quelle équipe choisira Tuchel à J-11 ?

J-11. C’est ainsi qu’il faut appréhender la rencontre qui opposera à partir de 17h30 au Parc des Princes le PSG à Dijon. Car Thomas Tuchel a des solutions à trouver pour pallier les absences annoncées contre Dortmund le 11 mars de Marco Verratti, Thomas Meunier, Thiago Silva ou encore Ander Herrera.

Les quasi-certitudes ? Keylor Navas sera dans la cage, les latéraux programmés pour le match face au BVB, Juan Bernat et Thilo Kehrer, vont pouvoir se roder. Angel Di Maria et Kylian Mbappé seront sur le terrain sans leur partenaire star, Neymar, suspendu aujourd’hui. Mais qui en défense centrale avec Presnel Kimpembe ? Qui dans l’entre-jeu ? Qui en pointe ?

Marquinhos en défense ou au milieu ?

L’Equipe opte pour une titularisation de Marquinhos au milieu de terrain (Verratti est suspendu) avec une titularisation d’Abdou Diallo dans l’axe de la défense. Une alternative en prévision du rendez-vous européen qui risque de provoquer quelques réprobations. Dans Le Parisien, on trouve Marquinhos en défense avec une paire Paredes-Gueye dans l’entre-jeu. Ce qui semble à priori plus raisonnable. A la pointe de l’attaque, Edinson Cavani devrait avoir l’opportunité de valider son léger avantage sur Mauro Icardi. Dernière question, qui remplacera Neymar ce samedi ? Julian Draxler et Pablo Sarabia sont les deux possibilités affichées. On peut supposer que l’Espagnol a l’avantage. Il ne reste plus qu’à attendre les choix définitifs de Thomas Tuchel. Ils seront observés, analysés et très commentés.

PSG / Dijon FCO

27e journée de Ligue 1 Conforama – Samedi 29 février 2020 à 17h30 au Parc des Princes (Paris) – Arbitre : Leonard – Diffiseurs : Canal Plus et beIN Sports 1 – VAR : juste Gautier.

PSG (1er, 65 points) : Navas – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Bernat – Sarabia, Paredes, Gueye, Di Maria – Cavani, Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kouassi, Kurzawa, Meunier, Diallo, Draxler, Cavani.

DFCO (17e, 27 points) : Runarsson – Chafik, Ecuele-Manga, Aguerd, Mendyl – Amalfitano, Ndong, Lautoa – Sammaritano – Baldé, Tavares. Entraîneur : Jobard. Remplaçants : Hatfout, Alphonse, Coulibaly, Marié, Soumaré, Cadiz, Mavididi.