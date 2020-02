PSG / Girondins de Bordeaux : les notes des Parisiens

Le PSG devait se remettre à l’endroit après une semaine compliquée, il a gagné (4-3) mais il n’a pas rassuré. La soirée est mauvaise dans le contenu, sans parler de la nouvelle blessure de Thiago Silva ou le carton rouge de Neymar. Surtout, Paris concède beaucoup d’occasions et de buts, même face à une petite opposition. Le résultat d’un manque d’équilibre, d’intensité et parfois de sérieux (illustré par les corners défensifs synonymes de frayeurs). Et puis les joueurs sont tendus, on a pu le voir. Bref, le PSG devait apporter des réponses, il aligne les questions.

Individuellement, si Rico a été responsable du deuxième but girondin et d’une autre boulette au pied, il est intervenu plusieurs fois décisivement. Kehrer s’est montré prudent sur son côté droit. Marquinhos a tenu la baraque et marqué deux buts. Il est un des piliers de l’équipe. Ce qui n’est pas encore le cas d’un Kimpembe pas très en forme. A gauche Bernat a encore montré qu’il est le latéral qui sent le jeu. Au milieu de terrain on a encore une fois vu plus Verratti que Gueye, décevant. Devant, c’est Di Maria qui a porté le jeu, aidé par l’activité d’un Cavani, très ému par son 200e but sous le maillot du PSG. C’est l’image que l’on voudra garder ce soir. En revanche, pour Mbappé et Neymar, la tendance est négative, les deux stars faisant souvent de mauvais choix.

Les notes des joueurs du PSG selon Canal Supporters

Rico 3

Kehrer 5

Gueye 4

Kimpembe 4

Bernat 6

Di Maria 7

Verratti 6

Marquinhos 8

Neymar 3,5

Cavani 6

Mbappé 4,5