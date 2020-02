PSG / Lyon : les notes des Parisiens

Le PSG a passé quatre buts à l’Olympique Lyonnais ce soir, et c’est à souligner. Mais il en a aussi encaissé deux… et c’est fâcheux, “des buts venus de nulle part” comme l’a dit Thomas Meunier au micro de Canal Plus. Car si Paris a su trouver une solution à l’individuelle sur Verratti et Gueye avec des transitions rapides et précises, il s’est mis aussi à vaciller défensivement, comme contre Nantes, en seconde période. La faute aussi à des défaillances individuelles (Kimpembe notamment). L’homme du match, c’est Angel Di Maria, rayonnant, buteur et passeur décisif. L’Argentin fut redoutable. Et il a offert le 199e but à Edinson Cavani. Kylian Mbappé a également fait mal à l’arrière-garde lyonnaise. Dans l’entre-jeu, Gana Gueye et Marco Verratti ont été ultra dynamiques et complémentaires. On l’aura compris, le bémol se trouvait derrière. Mais certains retours devraient corriger les approximations.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG

Navas 4

Meunier 5

Kehrer 5

Kimpembe 3,5

Kurzawa 5

Di Maria 8

Verratti 6,5

Gueye 6,5

Draxler 5

Mbappé 7

Icardi 4