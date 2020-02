PSG / Lyon : quel onze choisira Thomas Tuchel ?

Les même absents (Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Diallo, Dagba, Bernat) qu’à Nantes mardi, donc les mêmes qu’à La Beaujoire contre l’Olympique Lyonnais ce dimanche ? Oui, disent L’Equipe et Le Parisien (voir ci dessous), le PSG jouera en 4-4-2 avec une défense axiale Kehrer-Kimpembe, Kurzawa à gauche et Meunier à droite. On annoncé réassociés dans l’entre-jeu Gueye et Verratti. En attaque, Di Maria et Sarabia sur côtés, Mbappé et Icardi en pointe. Quid de Leandro Paredes, Julian Draxler ou Edinson Cavani ? A priori les matches à Dijon et surtout à Amiens devraient leur donner du temps de jeu car au PSG tout est pensé par rapports aux échéances européennes (donc le rendez-vous du 18 février à Dortmund). Côté lyonnais, un prudent 4-3-3 serait dans les tuyaux afin de bien défendre et tenter des contres rapides. Un peu comme l’a tenté Christian Gourcuff en milieu de semaine.

Dans L’Equipe et Le Parisien

PSG / Olympique Lyonnais

24e journée de Ligue 1 – Samedi 9 février 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Turpin – VAR : Brisard et Schneider.

PSG (1er, 58 points) : Navas – Meunier, Kehrer, Kimpembe (c), Kurzawa – Sarabia, Verratti, Gueye, Di Maria – Mbappé, Icardi. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kouassi, Bakker, Herrera, Paredes, Draxler, Cavani.

OL (8e, 33 points) : Lopes – Rafael, Marcelo, Denayer (c), Marçal – Mendes, Tousart, Caqueret, Toko Ekambi, Dembélé, Aouar. Entraîneur : Garcia. Remplaçants : Tatarusanu, Tete, Andersen, Jean Lucas, Terrier, Traoré, Cherki.