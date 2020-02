PSG / Montpellier : les compositions officielles

Une défense nouvelle formule (avec Kouassi associé à Kimpembe, Meunier et Kurzawa sur les ailes), Gana Gueye et Marco Verratti dans l’entre-jeu, quatre offensifs (dont Sarabia plutôt qu’Icardi), c’est le profil du PSG face au MHSC ce samedi au Parc des Princes. Thomas Tuchel et Michel Der Zakarian ont officialisé leurs choix du jour. Voici la feuille de match.

PSG / MHSC

22e journée de Ligue 1 – Samedi 1er février 2020 à 17h35 au Parc des Princes (Paris) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Jérôme Brisard | VAR : Delajod et Perreau Niel.

PSG (1er, 52 points) : Navas – Meunier, Kouassi, Kimpembe (c), Kurzawa – Sarabia, Gueye, Verratti, Di Maria – Neymar – Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kehrer, Diallo, Paredes, Draxler, Icardi, Cavani.

MHSC (4e, 33 points) : Bertaud – Le Tallec, Hilton, Congré – Souquet, Ferri, Savanier, Oyongo – Mollet – Delort, Laborde. Entraîneur : Der Zakarian. Remplaçants : Carvalho, Ristić, Vidal, Sambia, Chotard, Camara, Yun.