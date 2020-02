PSG / Montpellier : les notes des Parisiens

On allait voir ce qu’on allait voir… Les Héraultais avaient annoncé de la force et du caractère au PSG, mais au bout de huit minutes ils étaient menés suite à une inspiration de Pablo Sarabia, et à la 17e minute ils se retrouvaient en infériorité numérique. Au final un 5-0 logique pour Paris, bien guidé par Neymar, la cible préférée du MHSC (9 fautes sur le Brésilien pendant le match, un record). La rencontre fût en sens unique. Keylor Navas n’a eu à s’employer qu’une fois sur une frappe de Chotard. La défense centrale Kouassi-Kimpembe a facilement contrôlé Andy Delort. Layvin Kurzawa a montré du mieux, comme à Pau. Thomas Meunier est resté assez discret. Au milieu de terrain, Gueye et Verratti ont fait le travail. Aligné dans l’axe, Sarabia, buteur et passeur, a confirmé les attentes de son entraîneur. Kylian Mbappé a un peu peiné, il a fini par marquer mais dans les jours à venir on parlera plus de sa réaction épidermique au moment de son remplacement. Quant à Di Maria, il a encore marqué avec son piqué typique. Un bon match du Fideo. Et une manita pour Montpellier qui devra servir de leçon.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG

Navas 6

Meunier 5,5

Kouassi 6

Kimpembe 6,5

Kurzawa 6,5

Sarabia 7,5

Gueye 6,5

Verratti 6,5

Di Maria 6,5

Neymar 8

Mbappé 6,5

