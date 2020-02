PSG / Montpellier : quel onze choisira Tuchel ? (+ groupe retenu)

Entre le retour d’Edinson Cavani au Parc des Princes et les retrouvailles avec les petits caïds du MHSC qui se la jouent “bonhommes” à coup de provocations dans les médias, le PSG/Montpellier qui débutera précisément à 17h35 s’annonce pimenté. Neymar (ciblé par Delort et ses petits camarades), Kylian Mbappé (déclassé par Vitorino Hilton), et Mauro Icardi (en panne sèche de but alors que le Matador revient) auront très envie de faire trembler les filets du jeune Dimitry Bertaud, qui remplace Geronimo Rulli suspendu.

En revanche, en ce moment, il ne fait pas bon être défenseur au PSG… Thiago Silva (pubis), Marquinhos (cuisse), Colin Dagba (genou), Juan Bernat (mollet) sont indisponibles et Abdou Diallo (cuisse) n’était pas loin de l’être. Voilà de quoi réduire les latitudes pour Thomas Tuchel. La ligne défensive devrait être composée de Meunier, Kehrer, Kimpembe et Kurzawa (ce qui rend heureux le Midi Libre comme nous l’avons vu dans la revue de presse). Pour le reste, on s’attend à du classique avec un entre-jeu Verratti-Gueye derrière le quatuor offensif (Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi) qui ne veut pas être appelé “Quatre Fantastiques”.

Etant donné les dispositions héraultaises, précisons que l’arbitre se nomme Jérôme Brisard. Il devrait avoir du travail. Pour rappel, à l’aller (1-3), Montpellier s’était retrouvé à dix suite à l’exclusion de Pedro Mendes à la 73e minute.

Compositions dans L’Equipe, Le Parisien et le Midi Libre

PSG / MHSC

22e journée de Ligue 1 – Samedi 1er février 2020 à 17h35 au Parc des Princes (Paris) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Jérôme Brisard | VAR : Delajod et Perreau Niel.

PSG (1er, 52 points) : Navas – Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Gueye, Verratti (c), Neymar – Icardi, Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kouassi, Diallo, Paredes, Draxler, Sarabia, Cavani.

MHSC (4e, 33 points) : Bertaud – Le Tallec, Hilton, Congré – Souquet, Ferri, Savanier, Oyongo – Mollet – Delort, Laborde. Entraîneur : Der Zakarian. Remplaçants : Carvalho, Vargas, Ristić ou Vidal, Sambia, Chotard, Camara, Yun.