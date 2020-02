PSG / OL reporté en raison de la tempête Ciara ?

Ce dimanche soir à 21h (Canal Plus), le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais pour le choc de la 24ème journée de Ligue 1. Mais ce match pourrait ne pas avoir lieu en raison des vents violents de la tempête Ciara qui touchent le nord de la France. En effet comme le rapporte Cnews sur son site internet, “la Ligue de football professionnel pourrait décider de reporter le match à une date ultérieure même si pour l’heure il est maintenu.” Un point sera fait dans la journée, précise le site internet. En effet, selon Météo France, des vents pouvant atteindre plus de 100km/h sont attendus dans la capitale française dans la soirée. La rencontre de Ligue 1 prévue cet après midi à 17 heures entre Strasbourg et Reims est également menacée.

Dans les autres championnats européens, les rencontres Manchester City / West Ham et Mönchengladbach / Cologne ont également été reportées en raison des différentes tempêtes qui frappent l’Angleterre et l’Allemagne.