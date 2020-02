PSG X Jordan : première collection 100% féminine

Le PSG et Jordan Brand proposent conjointement une nouvelle capsule, entièrement féminine avec notamment une robe, une veste et un hoodie. Elle s’inspire du drapeau français, agrémenté de l’iconique logo “Jumpman”. Pour les amateurs et amatrices, la collection complète est disponible dès maintenant aux Galeries Lafayette Champs-Elysées, store.psg.fr, nike.com. “Cette collection avec le PSG accompagne le lancement de la marque Jordan dans le streetwear féminin”, précise le Club. Grace Geyoro, Sara Däbritz, Marie-Antoinette Katoto et Nadia Nadim ont pris la pose pour l’événement.