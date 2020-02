Qatar Airways devient “partenaire premium” du PSG

Qatar Airways est le nouveau partenaire aérien du PSG pour les trois prochaines saisons. C’est l’information officialisée ce samedi matin par le club de la capitale. Un “partenariat premium” qui concerne aussi les sections handball et féminines du PSG. “Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’intégrer ce grand club français dans notre catalogue de parrainages sportifs, commente dans le communiqué de presse Mme Salam Al Shawa, vice-présidente déléguée du marketing et des communications d’entreprise de Qatar Airways. Nous avons hâte de débuter notre collaboration. Le Paris Saint-Germain est un partenaire qui partage notre passion de l’innovation. Nous allons donc mettre nos idées en commun pour proposer des activités inédites aux supporters et à notre clientèle internationale“.