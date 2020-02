Quand Aulas félicite le PSG par rapport au Fair-play Financier…

L’ennemi numéro un de l’Olympique Lyonnais c’est de plus en plus l’OM et non plus le PSG. Pour preuve, les propos de Jean-Michel Aulas dans Le Dauphiné. Avant de retrouver Paris, dimanche, pour l’affiche de la Ligue 1, le président de l’OL a félicité le PSG par rapport au Fair-Play Financier pour mieux critiquer les Marseillais…

“Le PSG a réglé ses problèmes. Pour s’en sortir par rapport au fair-play financier, ils ont renoncé à l’accord avec leur maison mère. Ils ont bien travaillé sur le plan économique, commente le président de l’Olympique Lyonnais dans le journal. Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du Fair-Play Financier, avec la bénédiction de la DNCG.” L’OM présenterait notamment un déficit dépassant les 90M€.