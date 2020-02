Quand Daniel Riolo compare Joshua Kimmich à… Marco Verratti

Un FC Bayern offensif s’est imposé 0-3 à Londres hier aux dépens de Chelsea. Le club allemand a désormais 99,4% de chances de rejoindre les quarts de finale de l’UEFA Champions League. Le leader de la Bundesliga a impressionné. Et en regardant la rencontre, Daniel Riolo a pensé à… Marco Verratti. Comme souvent. Pour mieux le critiquer. Comme toujours. Cette fois en le comparant au Bavarois Joshua Kimmich.

“Kimmich ça doit être un brin meilleur qu’un milieu du PSG (Marco Verratti) que les supporters placent dans le top 3 mondial. Kimmich, ça se dit comme ça, on ne sait pas bien… mais quand on regarde le football on constate à quel point l’équipe phare de notre Ligue 1 est en retard dans plein de secteurs de jeu ! Prenez conscience de ça, a commenté le journaliste hier soir sur RMC. Le milieu de terrain du PSG – et le milieu c’est quand même le moteur dans une équipe – a beaucoup de retard ! Il faut regarder ce qui se fait ailleurs ! Alcantara et Kimmich, ce ne sont pas des stars internationales. Mais ils sont extraordinaires.”