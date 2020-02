Quand Mbappé conseille Marquinhos

C’est pour cela que les footballeurs placent habituellement leur main devant leur bouche, afin d’éviter la récupération de leurs propos par les médias. Kylian Mbappé ne l’a pas fait au terme du PSG/Bordeaux (4-3) en s’adressant à Marquinhos. Conséquence, Canal Plus, diffuseur de la rencontre, a capturé les dires de l’attaquant parisien destinés à son capitaine : “Ils viennent deux fois chez nous et il y a le feu. Il faut qu’on soit plus tranquilles, il faut qu’on gère. Quand ils sont dans notre camp, ils ont rien. Faut qu’on gère ça. C’est toi le patron, tu dis à tout le monde de monter, on monte.” Rien de bien important, des observations pour le bien de l’équipe qui actuellement concède beaucoup d’occasions et de buts…