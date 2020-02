Quand Neymar et Paredes chambrent Delort

L’attaquant sétois de Montpellier Andy Delort a beaucoup parlé dans les médias avant le PSG/MHSC (5-0), il a beaucoup critiqué Neymar Jr et Leandro Paredes (lire ici) pour leur attitude sur le terrain, et même leur éducation… Les deux hommes avaient bien entendu les provocations du joueur héraultais. Pour preuve, après la “manita”, la photo pour chambrer… via la story Instagram de Neymar. Les deux joueurs du PSG se sont fait prendre en photo avec le maillot d’Andy Delort et ce commentaire “un bisou pour notre ami”. Andy Delort s’est dit lui content de ne plus jouer Paris cette saison puisqu’ainsi “on ne le saoulera plus” avec Neymar…