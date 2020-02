Quand Sanson explique être fan de Marco Verratti

La rivalité entre le PSG et Marseille est connue de tout le monde. Cela n’empêche pas qu’il y ait de l’admiration chez les joueurs pour un joueur du rival. Dans une interview accordée au Parisien, Morgan Sanson a dévoilé son admiration pour Marco Verratti. “Un joueur de l’OM peut-il avoir un Parisien comme modèle ? Et pourquoi pas? J’aime beaucoup de choses chez lui, et je ne suis pas le seul, sa qualité de passes, sa manière de ressortir proprement le ballon et sa capacité à jouer juste dans les petits périmètres.”