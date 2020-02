Rabesandratana : “Contre un jeune comme Haaland, tu dois lui mettre la pression”

Eric Rabesandratana, ancien défenseur et capitaine du PSG (1997-2001), peut évaluer Thiago Silva souvent pointé du doigt. Dans Le Parisien, le consultant de France Bleu Paris estime que la critique est trop forte à l’égard du Brésilien. Y compris sur sa performance mardi dernier à Dortmund.

“Ça a été mieux que ce que je pensais !”, commente Rabé. “Ça n’a pas empêché Haaland de marquer deux buts. Mais le seul moment où on peut dire qu’il est un petit peu coupable c’est parce qu’il est un poil en retard sur le 2e but. Mais c’est la tendance de toute l’équipe sur ce but-là. Les milieux se laissent éliminer en deux passes. A son poste, important de marquer son territoire ? Oui, c’est important. C’est sûr que là, contre un jeune comme Haaland, tu dois lui mettre la pression beaucoup plus que ça. Mais là ce n’est pas que Silva. C’est tous les défenseurs. On était en dedans par rapport à l’agressivité. Can et Witsel ont été meilleurs que Gueye ou Verratti parce qu’ils ont mis des coups et ils ont pris l’ascendant psychologique.”