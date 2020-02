Rabesandratana et la dernière répétition de Paris au Parc avant Dortmund

Ce samedi – coup d’envoi à 17h30 – le Paris Saint-Germain accueille le Dijon FCO dans son enceinte du Parc des Princes pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Une partie qui sera la dernière à domicile pour les Rouge et Bleu avant de recevoir le BVB le 11 mars prochain. C’est pour cette raison qu’Éric Rabesandratana attend une copie de qualité de la part des hommes de Thomas Tuchel.

“Face à Dijon, c’est la dernière répétition au Parc des Princes avant Dortmund. Le PSG doit vraiment être très attentif à ce match et réaliser une prestation rassurante parce que celle de Bordeaux a été un petit peu décousue. On est donc en pleine préparation de Dortmund, et les Parisiens doivent répondre présents, être efficaces, être collectivement organisés et tactiquement au point. Il y a trois absents importants pour le retour qui étaient titulaires à Dortmund : Thiago Silva, Verratti et Meunier. Il va falloir répondre à ces manques. Aujourd’hui, on nous annonce donc Diallo en défense centrale, ce qui permet à Marquinhos de remplacer Verratti au milieu de terrain. À droite, on aura Kehrer, qui sera sans doute le titulaire contre Dortmund, Dagba sera trop court. On retrouve Sarabia à la place de Neymar, suspendu. Et le grand gagnant du moment : Edinson Cavani qui a retrouvé l’efficacité et de la confiance. Sauf mauvaises prestations, je pense qu’il sera aligné contre Dortmund“, a exposé Rabesandratana sur les ondes de France Bleu Paris.