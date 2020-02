Rabesandratana : “Les Parisiens sont prêts mentalement pour Dortmund, mais physiquement c’est autre chose”

Le PSG s’est fait peur hier en étant mené 3-0 au bout de 40 minutes sur la pelouse d’Amiens (4-4 au final), 19e de Ligue 1. Pour Eric Rabesandratana, le PSG n’a pas livré une première mi-temps digne de son statut, même s’il y avait beaucoup de changements.

“Quand vous êtes menés, que vous êtes le PSG, 3-0 au bout de 40 minutes de jeu, contre une équipe qui est 19e ça fait beaucoup, ça choque. Le plus triste, c’est qu’i n’y a pas eu d’intensité dans le jeu, dans l’implication, peste l’ancien Parisien dans sa chronique sur France Bleu Paris. Il n’y a pas eu de jeu collectif, défensivement tout le monde était à la peine. […]Les joueurs qui ont manqué leur première mi-temps et certains leur match, c’est Thiago Silva, Navas, Herrera, Gueye, Draxler et Paredes. […] Cavani, qui n’a pas marqué, a aussi raté son match. Ça fait beaucoup. […] Le but d’Herrera change la donne avant la mi-temps, celui a permis aux Parisiens d’avoir une réaction. […] Il faut noter la belle prestation de Kouassi, qui marque deux buts mais ce qui est inquiétant c’est que la réaction ne vienne pas des anciens.“

Eric Rabesandratana qui a ensuite évoqué le match à Dortmund. “Les Parisiens sont prêts mentalement pour Dortmund, mais physiquement c’est autre chose. Il y a tellement de différences de niveau physique entre les joueurs, c’est l’interrogation pour ce match de Dortmund. Après, la bonne nouvelle c’est que Mbappé et Neymar ont été préservés, ils ne sont pas blessés. On va avoir un PSG quasiment au complet pour ce match à Dortmund.”