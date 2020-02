Rabésandratana sous le charme de Navas

Arrivé l’été dernier en provenance du Real Madrid, Keylor Navas (32 ans) impressionne au Paris Saint-Germain. Enfin un gardien fait l’unanimité au sein du club serait-on tenté de dire. Le Costaricien apporte son expérience et sa sérénité à un poste trop souvent décrié ces dernières saisons. Éric Rabésandratana est totalement conquis par le gardien parisien depuis son arrivée. Pour l’ancien défenseur parisien, Navas peut faire passer un cap au club de la capitale en Ligue des champions, compétition dans laquelle cette équipe sort de plusieurs déconvenues.

“Il apporte ce qu’aucun autre des gardiens de l’ère Qatari n’a réussi à faire : de la sérénité. Il rassure sa défense, ses coéquipiers et surtout les supporters. C’est une grosse performance par rapport à ce qu’on a eu jusque maintenant, explique Rabésandratana sur France Bleu Paris. (…) Depuis qu’il est arrivé, il a permis au PSG d’enchaîner son 20e match sans défaite. (…) Il est fort sur sa ligne, il apporte son expérience, il a déjà sauvé le PSG, comme à Nantes et surtout en Ligue des champions. Il a marqué vraiment les esprits. Il est certainement l’élément qui manquait au PSG. Il garde la confiance de ses partenaires et du staff, juge encore Rabésandratana. J’espère que ce sera l’élément qui permettra au PSG de passer un cap en Ligue des champions.“