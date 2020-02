Rakitic : “Quand il est heureux, Neymar est l’un des meilleurs joueurs du monde”

À chaque fois qu’un dirigeant, ou un joueur du FC Barcelone donne une interview, il n’échappe pas à une question sur Neymar et un possible retour au Barça du Brésilien (28 ans). L’entretien d’Ivan Rakitic avec des internautes de Bleacher Report n’a pas dérogé à la règle. “Un retour de Neymar au Barça ? Premièrement, j’aimerais avoir Neymar dans mon équipe pour sûr. Il doit décider ce qui est le mieux pour lui, et puisque c’est un bon ami je veux le voir heureux. Bien sûr, quand il est heureux, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde.”