Renato Sanches donne les raisons de sa non-venue au PSG en 2018

Lors de l’été 2018, le PSG était à la recherche d’un milieu de terrain et a longtemps pisté Renato Sanches, qui était en grande difficulté au Bayern Munich. Mais finalement, son entraîneur en Bavière, Niko Kovac n’a pas voulu le laisser filer. Dans une interview accordée à l’Equipe, l’international portugais est revenu sur son non-transfert à Paris.

“J’avais parlé avec Antero (Henrique). Il s’était entretenu avec mon agent, Jorge (Mendes). On avait eu un bon échange. Tout était prêt. Je me souviens que j’étais au restaurant quand mon agent m’a appelé. Il me dit : “Demain tu t’envoles pour Paris.” Je dis OK, je rentre à la maison et je fais mes valises. Et le lendemain, à l’entraînement, mon entraîneur (Niko Kovac) me dit : “Tu ne pars pas !” Je suis resté. Et je n’ai pas joué.”