Live – Tuchel et Marquinhos en conférence de presse à 13h

Après la déception du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (défaite 1-2), le PSG devra livrer une belle copie lors de la réception des Girondins de Bordeaux ce dimanche soir (à 21h sur Canal Plus), en clôture de la 26ème journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Thomas Tuchel et Marquinhos se présenteront devant les médias à partir de 13h. Une conférence de presse à suivre, ici, en live.