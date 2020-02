Rendez-vous : Tuchel et Paredes en conférence de presse à 14h30

Ce samedi à 17h30 (Canal Plus), le PSG se déplacera à Amiens, dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. La dernière rencontre avant le match aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Et à la veille du déplacement au Stade de la Licorne, Thomas Tuchel et Leandro Paredes seront présents en conférence de presse à partir de 14h30. Un point presse à suivre en live ici.