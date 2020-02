Revue de presse PSG : Bordeaux, Cavani, Neymar, Silva, Kouassi, notes…

Vu et lu dans la presse hexagonale au sujet du PSG ce lundi 24 février 2020, lendemain de victoire 4-3 contre les Girondins de Bordeaux.

“Le PSG, spectaculaire mais toujours pas serein, a dominé Bordeaux, constate l’AFP. Edinson Cavani, qui a marqué son 200e but sous les couleurs parisiennes, Marquinhos, auteur d’un doublé, et Kylian Mbappé ont inscrit les buts du PSG. Bordeaux a longtemps tenu le choc, grâce à Hwang et Pablo, mais a craqué après le repos malgré un troisième but de Pardo. Preuve que le PSG n’a pas tout maîtrisé hier, Neymar a été exclu en fin de partie pour un tacle dangereux.”

“Les Bordelais n’ont pas profité des doutes des Parisiens, devenus très perméables en 2020, regrette Sud Ouest. Ils n’ont pas non plus réellement payé le prix d’une grosse révolte collective. […] Les Parisiens avaient retrouvé le 4-4-2 mais avec Cavani en pointe à la place d’Icardi et surtout Rico dans le but. Des choix décisifs… Pour les deux camps.”

L’Equipe du 24 février 2020

Le PSG “a été bousculé par Bordeaux dans des proportions assez préoccupantes, juge L’Equipe. Les Parisiens retiendront sans doute le 200e but de Cavani en France ou le doublé de Marquinhos, mais ils ne pourront occulter longtemps leur fragilité défensive devenue récurrente, la blessure de Thiago Silva, leur incapacité à se mettre à l’abri, les sifflets qui ont accompagné le nom de Tuchel lors de la présentation des équipes ou l’expulsion de Neymar, en toute fin de match, symbole d’une frustration grandissante. […] D’une certaine manière, et sans verser dans la négativité, Bordeaux a montré à Dortmund tout ce qu’il fallait faire pour déséquilibrer Paris au Parc. En plus, les Allemands affronteront une équipe privée de Verratti, suspendu, et le match d’hier a montré à quel point il était précieux dans l’entrejeu. […] Fébrilité de Rico, structure désorganisée, fragilité sur les coups de pieds arrêtés : l’animation défensive parisienne, déficiente depuis des semaines, a confirmé sa crise actuelle. Treize buts encaissés sur les 6 derniers matches, 7 sur les 2 derniers en L1. Le bilan fait peur. Oui, ce Paris-là peut renverser n’importe quelle défense, mais la sienne affiche une fébrilité préoccupante.”

Non convoqué hier pour le match contre les Girondins, Tanguy Kouassi (17 ans) n’a toujours pas paraphé son premier contrat professionnel. “Une forme de flou entoure encore sa situation, explique le journal sportif. Un élément est clair : Leonardo est parvenu à renouer le fil du dialogue avec ses agents, totalement rompu sous Henrique. Le PSG a multiplié les propositions contractuelles ces dernières semaines. Sans que les discussions n’aboutissent pour l’instant. Donnant parfois l’impression en interne que le camp Kouassi cherche à gagner du temps. Parallèlement, de grands clubs européens se sont positionnés. En privé, Kouassi indique ne pas être encore déterminé sur son avenir. Leipzig, proche de ses agents, reste, lui, confiant quant à l’arrivée du joueur l’été prochain.”

Les notes des joueurs du PSG dans L’Equipe : Rico : 3. Kehrer : 5. Gueye : 5. Kimpembe : 5. Bernat : 5. Di Maria : 6. Marquinhos : 6. Verratti : 7. Neymar : 4. Cavani : 7. Mbappé : 5.

Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Rico : 3. Kehrer : 4. Gueye : 5,5. Kimpembe : 6. Bernat : 5. Di Maria : 7. Marquinhos : 7. Verratti : 6,5. Neymar : 5. Cavani : 6,5. Mbappé : 5,5.

Dans Le Parisien du 24 février 2020

“Il s’est dégagé tout au long de la soirée un mélange d’agacement voire de franche panique chez des joueurs prompts à sortir de leur match, commente Le Parisien. Une impression confirmée par l’expulsion de Neymar en toute fin de match. […] “Kombouaré, Ginola, Rai, c’était la rage de vaincre. Neymar, Mbappé, Silva, la peur de gagner ? Portez vos couilles”, pouvait-on lire en début de match avant qu’une bâche ne donne rendez-vous le 11 mars pour savoir si les joueurs étaient “dignes de porter nos couleurs”. Ambiance. L’opération Dortmund lancée face aux Girondins n’a pas débuté sous les meilleurs auspices. Une prestation d’autant plus inquiétante que les pépins s’accumulent en défense. […] Thiago Silva, victime d’un problème musculaire à la cuisse droite, est sorti en cours de match. Tuchel se dit “inquiet”. Il peut d’ores et déjà réfléchir à la délicate équation pour composer son équipe de départ contre Dortmund. Déjà privé de Verratti et Meunier suspendus, l’absence de Silva bouleverserait de nouveau ses plans. Il serait contraint de titulariser Marquinhos en défense centrale et non au milieu comme il l’escomptait. Et ce n’est pas la nouvelle blessure de Herrera qui va lui faciliter la tâche. Ni l’expulsion de Neymar qui privera le Brésilien du temps de jeu qu’il recherchait pour revenir à son niveau.“