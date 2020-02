Revue de presse PSG : Bordeaux, Leonardo, Silva, Platini, choix…

Vu et lu dans la presse hexagonale au sujet du PSG ce dimanche 23 février 2020, jour de match contre les Girondins de Bordeaux au Parc des Princes.

“Trois semaines pour recoller les morceaux. Sens dessus dessous depuis sa désillusion au Borussia, Paris entame aujourd’hui face aux Girondins son opération reconstruction – entre peur à évacuer et système de jeu à retrouver, publie l’AFP. Quatre rendez-vous composent le programme des Parisiens d’ici au huitième de finale retour. […] Neymar disposera d’un maximum de temps de jeu d’ici le 11 mars. Les suspensions ? Tuchel affirme qu’il testera ses options d’ici-là. Positionner Kehrer à droite de la défense. Cela tombe bien, Meunier est malade et forfait pour Bordeaux. Au milieu Paredes apparaît comme l’alternative n°1. Quant au schéma de jeu, il sera particulièrement scruté, après le rétropédalage à Dortmund.“

Sud Ouest Dimanche

“Surclassés à l’aller dans le jeu, les Bordelais ont préparé un plan différent pour ce soir, souligne Sud Ouest. Il s’agira avant tout de réduire les espaces dans le dos de la défense. […] Côté PSG, on peut s’attendre au retour du 4-4-2, délaissé pour un 3-4-3 peu concluant mardi. Et à retrouver Icardi en pointe accompagné des autres “fantastiques” : Neymar, Mbappé et Di Maria. Tuchel a annoncé que Kehrer allait jouer à droite de la défense en prévision du match retour. Pour le reste, il aura l’embarras du choix, il n’aura pas de rencontre à gérer en milieu semaine prochaine.”

Dans L’Equipe du 23 février 2020

“C’est sans doute un domaine dans lequel le PSG a peu de concurrence aujourd’hui chez les clubs vedettes de la scène européenne : cette capacité inépuisable à faire parler de lui pour tout autre chose que ses résultats, s’amuse L’Equipe. La soirée privée d’anniversaires jeudi soir continue de faire des remous en interne. “C’est le symbole qui n’est pas bon, deux jours après une contre-performance dans une compétition où le club est très attendu”, confie un familier du Camp des Loges. […] Une réunion s’est tenue vendredi après-midi sur ce sujet. Leonardo a rappelé les joueurs à l’ordre fermement et leur a reproché la diffusion de telles images sur les réseaux sociaux. En début de saison, il avait alerté les joueurs sur leurs dangers.“

“La réception de Bordeaux sera la première occasion pour jauger les futurs remplaçants de Verratti et Meunier, suspendus, lit-on également. Au milieu, Paredes, Gueye et Kouassi seront trois à batailler pour une place. À droite, la succession provisoire reviendra à Kehrer, même si Herrera peut postuler. Tuchel pourrait adopter de nouveau un 4-4-2, ce qui suppose la réintroduction d’un 4e joueur offensif. Forcément Icardi ? Sarabia semble sur une meilleure dynamique et Cavani part de plus loin. Tous ces matches commencent ce soir.”

Dans Le Parisien ce dimanche

Thiago Silva “a encore une envie monstre”, titre Le Parisien. “Vendredi, sur le site officiel du club, il a pris la parole pour tenir un discours mobilisateur. […] L’opération Dortmund commence ce soir. Alors qu’il a programmé une séance à 11h pour travailler tactiquement, Tuchel n’a pas caché que la préparation du match retour avait débuté. Il s’agira d’oublier la bouillie observée mardi et de disputer enfin un véritable match couperet. Le technicien pourrait revenir, face aux Girondins, au 4-4-2, très efficace depuis l’automne, surtout à domicile. […] L’aide du public, les coéquipiers de Thiago Silva en auront besoin le 11 mars. Mais ils pourront mesurer, ce soir face à Bordeaux, les traces laissées auprès de leurs supporters par cette drôle de semaine. Entre la désillusion européenne et la très peu discrète fête d’anniversaire, la patience des fans du PSG s’est dangereusement approchée de certaines limites. Au moment de lancer l’opération Dortmund, il serait de bon ton de décréter l’union sacrée. Et de l’afficher, seulement sur le terrain.“

Dans le JDD, interrogé pour savoir si Kylian Mbappé aurait le profil Juve, Michel Platini à cette réponse : “Il aurait le profil pour tous les clubs ; il peut même jouer à Nancy.”