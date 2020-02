Revue de presse PSG : défense, milieu, handball, Neymar contre le Barça…

Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 28 février 2020 dans la presse hexagonale.

Neymar “réclamerait 6,5M€ à Barcelone, en plus des 32,1M€ qu’il souhaite déjà récupérer, selon une information publiée par El Mundo, souligne L’Equipe. Cette troisième action judiciaire serait en lien avec le contentieux qui a opposé le Barça et le fisc espagnol lors de la signature du Brésilien en 2013. Les deux autres procédures judiciaires portent sur le versement partiel d’une prime de renouvellement de contrat (pour 28,6M€) et sur des arriérés de salaire (pour 3,5M€).”

Hier soir, la section handball a perdu son premier point en championnat à Nantes (29-29), mais elle file toujours vers le titre. “Le PSG, qui avait gagné ses 16 premiers matchs, conserve ses six points d’avance, l’équivalent de trois victoires, ainsi que la différence de buts sur Nantes. A neuf journées de la fin, on voit mal comment la situation pourrait se retourner”, commente l’AFP.

Dans le Parisien du 28 février 2020

“Avec la suspension de Verratti, la blessure d’Herrera et l’obligation pour Marquinhos d’évoluer en défense, le milieu de terrain du PSG s’est dépeuplé, constate Le Parisien. Si Tuchel décide de maintenir son 4-4-2, la solution naturelle serait d’associer Paredes à Gueye. L’Argentin, qui n’avait pas fait le déplacement dans la Ruhr, ne joue pas dans le même registre que Verratti et ne partage pas son aisance technique. Mais il possède une qualité de passe et un vice défensif qui a peut-être manqué à Paris à l’aller. Il existe aussi la possibilité de lancer Kouassi ou de demander à Draxler de redescendre d’un cran. Mais le premier paraît encore un peu tendre pour ces joutes européennes et le second n’a pas vraiment convaincu ces derniers temps. […] En attendant de remplir cette feuille de match éminemment décisive, le coach va surtout croiser les doigts pour ne pas compter de nouveaux blessés d’ici là…“

“Performant défensivement en début de saison, Paris concède beaucoup de buts depuis trois semaines. A cause d’absences récurrentes, mais aussi de défaillances individuelles et collectives”, observe également le journal francilien qui propose un onze contre le BVB (voir-ci-dessus).