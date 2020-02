Revue de presse PSG : Nantes, Navas, Mbappé, Neymar, Dortmund, notes

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 5 février 2020, lendemain de victoire 2-1 à Nantes, et de défaite du BVB, le prochain adversaire européen des Parisiens. Le Borussia en 2020 c’était trois succès avec 5 buts marqués à chaque fois. Désormais il y a une défaite éliminatoire en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne. Le Werder Brême, malgré un nouveau but de Haaland ou une lucarne de Reyna, s’est s’imposé 3-2 à domicile.

Le PSG s’est donc imposé 2-1 à La Beaujoire dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. “Paris a poursuivi sa marche en avant, dans la foulée de sa star Mbappé, qui a répondu par une passe décisive à la polémique née de son remplacement samedi dernier. La course de di Maria, les bras ouverts vers “Kyky”, pour célébrer l’ouverture du score restera l’image de la rencontre, comme le symbole d’une équipe unie après un week-end qui a testé sa résilience, juge l’AFP. Dans un club où chaque geste peut déclencher un incendie médiatique, Mbappé s’est attelé à éteindre les braises, au cours d’une soirée glaciale où il se savait attendu. Sans Neymar, touché aux côtes, il a tenté de combler le vide laissé par le maître à jouer en multipliant les débordements sur l’aile gauche, où sa capacité d’accélération unique a apporté un danger constant.”

En Loire-Atlantique, on ronchonne… “c’est l’autre score de la soirée. Au nombre de fautes, les Parisiens ont largement dominé, infligeant un 21-9 au FC Nantes, écrit Ouest France. On a demandé à Gourcuff si sa formation n’avait pas manqué d’agressivité. “Alors ça, ça m’énerve, s’est emporté le coach. Si je dois dire à mes joueurs de faire des fautes, j’arrête d’entraîner.” Tuchel n’a pas eu cette réserve, applaudissant ses joueurs lorsqu’il fallait accrocher un Nantais ou mettre le pied pour couper une action.”

Dans L’Equipe du 5 février 2020

“Sereins et dominants pendant une heure grâce à un Di Maria brillant, les Parisiens ont été tout près d’être rejoints en fin de match par Nantes. Pas spécialement rassurant”, estime L’Equipe qui titre “Gracias Navas”. Mais “jamais, ce scénario de seconde partie de match n’aurait été possible si le PSG avait été plus efficace auparavant. […] Passeur décisif sur le premier but, Mbappé n’a pas marqué mais a vécu une rencontre paisible. Et Tuchel l’a laissé sur le terrain jusqu’au bout. […] Forfait hier à Nantes, Neymar est incertain pour affronter Lyon dimanche. Il ressent encore des douleurs sur le flanc, dans la zone touchée sur un contact avec Souquet. Les examens pratiqués lundi dans la journée ont donc révélé une lésion, qui n’a rien de feinte. S’il n’y a pas de complication, ce type de blessure requiert une grosse semaine de repos pour être rétabli. Selon l’entourage du Ney, il n’y a rien de grave et l’attaquant a une chance de tenir sa place face à Lyon. Dimanche soir, au moment de recevoir son gâteau d’anniversaire, Neymar s’est fendu d’un petit discours. Il a expliqué que “pour la première fois, [il] se sentait pleinement heureux à Paris”, avant de promettre qu’il allait “tout faire avec [ses] partenaires pour tout gagner cette année”. Et il ne pensait sans doute pas à ce PSG-OL.”

Les notes des joueurs du PSG dans L’Equipe : Navas : 8. Meunier : 5. Kehrer : 6. Kimpembe : 4. Kurzawa : 5. Di Maria : 7. Gueye : 6. Verratti : 6. Sarabia : 4. Icardi : 5. Mbappé : 5.

Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Navas : 7. Meunier : 5. Kehrer : 5. Kimpembe : 4. Kurzawa : 5. Di Maria : 6. Gueye : 5. Verratti : 5,5. Sarabia : 4,5. Icardi : 5. Mbappé : 6,5.

Dans Le Parisien

“Le score reflète de manière imparfaite la maîtrise et la domination des hommes de Tuchel pendant plus d’un heure, souligne Le Parisien. Mbappé s’est d’abord occupé de tout ou presque, Di Maria l’ayant largement secondé. […] A deux semaines du premier choc à Dortmund, face à d’autres Jaunes certainement moins pusillanimes, Icardi a intérêt à retrouver du poil de la bête ou il pourrait se retrouver sous la menace directe de Sarabia pas déroutant hier soir. Cavani, lui, ne sera pas invité à la fête, puisque le Matador est encore resté sur le banc de touche.”

Enfin, pour rappel, Eric Maxim Choupo-Moting n’est pas dans la liste UEFA du PSG (lire ici).