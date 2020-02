Revue de presse PSG : Navas, Neymar, Reus

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 6 février 2020 : les conséquences du forfait de Marco Reus pour le BVB, Neymar incertain pour le match contre Lyon, l’efficacité de Keylor Navas.

Marco Reus, victime d’une blessure musculaire (déchirure aux adducteurs) “et indisponible pour un mois minimum, manquera la réception du PSG le 18 février, publie l’AFP. Sa présence n’est donc pas non plus assurée pour la manche retour. Depuis le début de saison, Reus a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en championnat. Sans lui, le Borussia se reposera encore davantage sur sa nouvelle pépite d’attaque, Erling Haaland, auteur de débuts fracassants depuis son arrivée cet hiver.”

Dans L’Equipe du 6 février 2020

“Le forfait de Reus constitue peut-être tout de même un mal pour un bien pour Lucien Favre, juge L’Equipe. S’il l’adore, le coach avait un peu de mal à gérer le manque de sérénité d’un joueur qui avait surpris samedi contre l’Union Berlin (5-0), furieux de devoir laisser sa place après avoir manqué plusieurs occasions. Son absence devrait logiquement profiter à Thorgan Hazard. Favre pourrait modifier ses plans, pour passer à un 4-2-3-1. Dans ce système, Axel Witsel et Emre Can évolueraient devant la défense et le trio Sancho-Brandt-Hazard serait positionné en soutien de Haaland. Favre pourrait aussi lancer la pépite Giovanni Reyna (17 ans). Son sens du dribble et son insouciance ont séduit son entraîneur. En revanche, Mario Götze n’entre pas dans les plans du technicien suisse.”

Le journal sportif constate également que Neymar n’a pas été convoqué par la commission de discipline de la LFP… “Aucun rapport d’un officiel n’a fait état de cet incident qui avait été filmé par les caméras de Canal+. Le Brésilien s’était adressé de manière virulente au 4e arbitre en portugais et avait mis fin au dialogue par un « Parle français, mon c… » avant de lancer une bouteille d’eau contre le mur.”

Dans Le Parisien du 6/2/2020

Du côté du Parisien, on explique que Neymar “poursuit les soins et vise un retour dimanche face à Lyon. Mais le staff veut rester prudent avec un joueur trop souvent blessé ces deux dernières saisons. […] Encore moins à 12 jours d’un premier match important face au Borussia. Hier, alors que ses partenaires bénéficiaient d’une journée de repos, Neymar s’est rendu au camp des Loges dans la matinée. S’il n’a pas foulé les pelouses du centre d’entraînement, il a quand même reçu des soins et fait du vélo d’intérieur pour travailler son rythme cardiaque. La décision finale n’interviendra pas avant la fin de la semaine.” Enfin, Keylor Navas, portier décisif, rapporte bien des points au PSG. “En 24 matchs disputés sous le maillot parisien, il en a terminé 15 sans encaisser de but. Le gardien n’en a pris que 14 depuis son arrivée”, lit-on.