Revue de presse PSG : Neymar, Marquinhos, Silva, Bernat, salaires, sponsors, hand, Delort…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 7 février 2020 : l’état physique du groupe, les salaires des joueurs…

Le Parisien fait un point sur le groupe. Neymar “s’est astreint à des soins et à du travail physique en salle. Au PSG, on espère toujours qu’il sera disponible dimanche face à Lyon. Sa blessure (lésion chondro-costale) nécessite 7 à 8 jours pour guérir mais aucun risque ne sera pris. La bonne nouvelle vient de Marquinhos qui a retrouvé l’entraînement collectif. Il est dans les temps pour prétendre à une reprise de la compétition à Dijon ou à Amiens. Cela lui permettrait de prétendre à une place contre Dortmund. Une rencontre que devrait avec plus de certitudes jouer Thiago Silva. Le capitaine devrait être titulaire dimanche face à l’OL.” L’Equipe ajoute que “les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Juan Bernat. Sa douleur au mollet droit semble appartenir au passé et, hier, il a participé pour la première fois à la séance collective. Comme pour Neymar, l’idée est de ne pas prendre de risque avec lui. Il pourrait être de retour dans le groupe dimanche. Une décision sera prise aujourd’hui.”

L’Equipe du 7 février 2020

“Les joueurs du PSG occupent les dix premières places du classement des salaires de Ligue 1, où l’écart semble se creuser entre les puissants et les petits, explique L’Equipe. Huit joueurs à au moins 1M€ de salaire brut mensuel dans un club qui, au passage, comptait au dernier recensement 778 salariés. Le PSG n’en finit plus d’affoler les compteurs. […] Avec leur prolongation de contrat jusqu’en 2024, Verratti et Marquinhos ont presque doublé leur salaire et intègrent le gotha de joueurs qui émargent à plus de 1M€ brut mensuel. […] Prolongé en mars 2019, Tuchel a vu son salaire augmenter (625.000€) et il écrase ses collègues de la Ligue 1″ (Villas-Boas est 2e à 400.000€).

Dans le journal sportif on apprend comment Neymar a récupéré le maillot d’Andy Delort après le PSG/Montpellier (5-0) avant de se prendre en photo avec en compagnie de Leo Paredes : “à la fin de la rencontre, c’est Neymar qui est venu demander sa tunique à Delort. L’Héraultais lui a donné son maillot volontiers et les deux hommes ont échangé pendant une petite minute dans une ambiance amicale.” La page fût ainsi tournée.

On retrouve enfin dans la presse le classement des sponsors maillot par valeur alors qu’Emirates va verser 20/25M€ à l’OL : 1. Real Madrid (Emirates) 70 M€ par saison, 2. Manchester United (Chevrolet) 61 M€, 3. PSG (ALL) 60 M€, 4. FC Barcelone (Rakuten) 55 M€, 5. Chelsea (Yokohama) 50 M€, 6. Manchester City (Etihad) 48 M€, 7. Arsenal (Emirates) 45 M€, 8. Liverpool (Standard Chartered) 40 M€ , 9. Tottenham (AIA) 38 M€, 10. Bayern Munich (Deutsche Telekom) 35 M€.

Enfin, le handball, “malmenés pendant plus d’une demi-heure à Toulouse, les handballeurs parisiens ont réussi à préserver leur invincibilité dans le Championnat de France en s’imposant dans la salle du Fénix 36 à 28, pour le compte de la 14e journée de Starligue”, publie l’AFP.