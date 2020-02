Revue de presse PSG : Neymar, Paredes, Kimpembe, Amiens, BVB…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin… la romance dans Le Parisien de Leandro Paredes, qui file “le parfait amour avec sa femme Camila, rencontrée durant l’adolescence.” Le milieu de terrain est également le “chouchou du vestiaire. Décrit comme jovial et extrêmement blagueur, il suscite l’adhésion des poids lourds du club, comme Navas, Verratti ou Mbappé.“

Pas de revue de presse PSG sans Neymar. Le journal Le Figaro estime qu’il y a “l’ombre d’un doute avant Dortmund. On en saura peut-être plus ce vendredi, 14h30, lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match de coach Tuchel. À moins que le suspense ne s’étire jusqu’au début de semaine prochaine, et même aux dernières heures avant le coup d’envoi de ce match de Ligue des champions…”

Dans Le Parisien du 14 février 2020

Neymar “continue de s’entraîner normalement en prévision du choc européen, mardi. Mais sa présence hier soir à un défilé de mode en Allemagne interpelle, lit-on dans Le Parisien. Au Brésil, l’entourage de la star ne se montre pas trop inquiet. Difficile d’affirmer, en revanche, que Neymar sera présent au stade de la Licorne, demain, mais la tendance voudrait quand même qu’il retrouve quelques minutes de jeu avant le déplacement dans la Ruhr. Il ne faudra vraisemblablement pas compter sur Tuchel pour livrer toutes les vérités lors de la conférence de presse. Il devrait s’abriter derrière la fameuse « dernière séance » avant de prendre une décision définitive.”

L’Equipe du 14 février 2020

L’Equipe confirme ce que chacun devine, Neymar – sauf nouvel événement – sera mardi à Dortmund. “Y a-t-il un vrai doute ? Non. Le spectre des absences de Neymar a forcément pesé dans la gestion récente du Brésilien. Mais aujourd’hui, clairement, en interne, le doute n’existe pas. Ou tellement peu. […] Il s’agissait d’une décision médicale et non technique. Ce n’est pas la première fois que les staffs technique et médical ne partagent pas la même vision d’une situation. […] Alain Simon, l’ancien médecin du PSG et des Bleus, estime que le Brésilien sera peut-être handicapé sur certains mouvements pendant le match.”

“Les nouvelles sont plutôt rassurantes concernant Kimpembe (contracture à une cuisse). Il est forfait à Amiens mais une forme d’optimisme règne sur sa présence à Dortmund, rapporte le journal sportif. Marquinhos a enchaîné les séances et jouera en Picardie. Tuchel fera un turnover important. Et les cadres qui ont disputé 90 minutes à Dijon ne rejoueront pas dans les mêmes proportions demain. L’équipe probable : Rico – Kehrer ou Herrera, Kouassi, Marquinhos, Bernat – Draxler, Paredes, Gueye ou Herrera, Di Maria – Choupo-Moting, Icardi.”