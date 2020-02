Revue de presse PSG : Neymar, Rabiot, cuisse, conseils…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 26 février 2020… Neymar, Neymar, le retour de Rabiot en France et des conseils.

Dans le journal L’Equipe du jour

Le journal L’Equipe remonte le temps pour affirmer qu’au lendemain du déplacement à Dijon, le 12 février, “Neymar a refusé de s’entraîner”. Le joueur expliquant “qu’il était au repos et donc qu’il y restait. Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Neymar se sentait capable de disputer cette rencontre de Coupe ou tout au moins d’y prendre part. Il devait encore être sous le coup de la déception.”

Neymar toujours, le numéro 10 du PSG connaîtra aujourd’hui sa sanction suite à l’exclusion dimanche dernier juste avant le coup de sifflet final du match contre Bordeaux (4-3). “Un avertissement pour désapprobation, un autre pour comportement antisportif : voilà comment l’arbitre a caractérisé dans son rapport les deux cartons, rapporte le quotidien sportif. Il n’est pas fait mention de propos déplacés, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Neymar risque un match de suspension, qu’il purgerait samedi face à Dijon. Grégory Durand, le directeur des affaires juridiques sportives et des relations institutionnelles du club, se déplacera au siège de la LFP pour défendre le joueur.”

Dans Le Parisien du 26/2/20

Le Parisien demande des conseils pour remettre le PSG “sur le droit chemin”. A qui ? Daniel Costantini, Mourad Boudjellal toujours disposé à donner son avis, Mickaël Madar, Laurent Chambertin et Denis Troch. “Dans ces moments de stress à l’approche d’un événement important, il y a toujours de la fébrilité et de la peur, explique ce dernier, préparateur mental. La peur n’est pas toxique tant qu’elle ne gangrène pas l’action. Ce match contre Dortmund doit être préparé comme un passage, et pas comme une finalité. Il faut travailler sur des leviers précis sur lesquels il y a une prise : le travail effectué, les objectifs déjà réalisés, l’état de forme du groupe, l’analyse de l’adversaire. Ce serait un mauvais raccourci de vouloir se couper du monde extérieur.“

Le journal relève également cette saison 19 lésions à la cuisse recensées. “Dès l’automne, les médecins et les responsables du secteur performance emmené par Martin Buchheit ont pointé des carences dans la préparation physique. Plutôt que son dosage, c’est son adaptation au football qui a été remise en question.”

Ce soir Lyon reçoit la Juventus, et l’AFP y croit : “Sans le stress du classement, qui l’interdit au moindre faux pas en Ligue 1, Lyon pourrait mieux s’adapter au costume d’outsider, pour espérer une soirée comme le Borussia Dortmund ou l’Atlético Madrid, qui ont battu respectivement le PSG (2-1) et Liverpool (1-0) la semaine dernière.”

Dans le cadre de cette rencontre de Ligue des champions, Le Parisien se penche sur Adrien Rabiot, qui “n’est pas sûr d’être titulaire ce soir à Lyon. Mais qui voit évoluer son statut, ce qui lui permet de tourner la page de la fin douloureuse de son aventure à Paris. […] Rabiot profite de son exil pour retrouver le calme et l’anonymat, même s’il revient régulièrement à Paris, où il sort parfois. Il s’exprime rarement publiquement et le public italien ne s’intéresse pas à ses conflits passés avec le PSG ou avec les Bleus.”