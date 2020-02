Revue de presse PSG : “révoltés”, Dijon, Di Maria, Cavani, Mbappé et les JO…

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 29 février 2020 dans la presse hexagonale.

“L’après-Dortmund a donné lieu à une vive explication entre Leonardo, Tuchel, et les joueurs. Un épisode qui a soudé ces derniers, affirme L’Equipe. Le 21 février, au lendemain de la fiesta largement propagée sur les réseaux sociaux, Leonardo s’invite dans le vestiaire du Camp des Loges avant l’entraînement. Il est venu recadrer avec fermeté. […] Quelques joueurs, qui se sentent visés, prennent la parole , tel Cavani, pour minimiser la portée de l’incident. Au fil de cette grande explication, plusieurs sujets qui fâchent viennent sur la table. […] La réunion se terminera dans une ambiance plus apaisée mais ce face-à-face pourrait laisser des traces à plusieurs niveaux. Si la posture de Leonardo et Tuchel est comprise par une partie du vestiaire, le lien de confiance avec certains cadres – dont quelques-uns en fin de contrat – s’est clairement distendu, des proches du club n’hésitant pas à parler de “crise”. Traversé depuis quelques années par plusieurs courants, le vestiaire a présenté un front uni en la circonstance. […] Trois jours après cette discussion, les joueurs se sont retrouvés lundi dernier pour un déjeuner collectif dans un restaurant dont Verratti est propriétaire. Un rendez-vous immortalisé par une photo de groupe postée sur les réseaux sociaux.”

Pour quel résultat le 11 mars face au BVB ? Quoi qu’il en soit, Cavani semble en “ballottage favorable” face à Icardi, juge le journal sportif à 11 jours du choc continental. De son côté, Angel Di Maria est bien parti pour battre un record au PSG, celui des passes décisives en championnat (il est à 14, le record sur une saison qu’il détient avec Rothen est de 18). “En plus de ses 12 réalisations, Di Maria a déjà délivré 20 passes décisives cette saison, dont 14 en L1. Des chiffres impressionnants”, lit-on.

Aujourd’hui, le PSG reçoit Dijon (17h30). Et le retour d’Abdou Diallo peut permettre d’aligner Marquinhos au milieu, estime L’Equipe. “Les Parisiens ont l’occasion, cet après-midi, de réenclencher la dynamique qui s’est étiolée en ce mois de février, commente Le Parisien. La suspension de Verratti face à Dijon tombe plutôt bien. Elle permet à Tuchel de tester d’ores et déjà le système de jeu qu’il utilisera en Ligue des champions.“

“Sans doute titulaire contre Dijon, Cavani peut désormais espérer l’être contre Dortmund, ajoute le journal francilien. Entre les rendez-vous contre Dijon, Lyon et Strasbourg, Cavani a donc une grande partie de son destin en mains. Mais il suffirait à Icardi de marquer à chacune de ses entrées en jeu pour revenir dans la danse.”

Enfin, comme la CBF avec Neymar, la FFF “a enclenché le processus qui vise à la participation de Mbappé aux JO de Tokyo, rapporte Le Parisien. Mais le PSG n’a pas encore donné son accord.” L’attaquant du PSG figure donc dans la pré-liste établie par le sélectionneur des Espoirs. Cependant, “on sait que Leonardo n’est pas vraiment emballé par l’idée. […] Et la participation de Mbappé aux JO est aussi un enjeu des discussions sur la prolongation de son contrat. Si la Fédération pousse pour sa participation, on ne voit pas pourquoi Mbappé ne ferait pas de même auprès de son club.”