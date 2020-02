Ricardinho espère voir Neymar dans les tribunes de l’ACCS

Vice-champion de France, l’ACCS Futsal Club Paris VA 92 ou “ACCES” a de grandes ambitions malgré son jeune âge (fondé en 2008). Le club francilien de Kevin Ramirez (premier professionnel français de futsal), qui évolue à l’Arena Teddy-Riner d’Asnières (1000 places), voit grand. C’est dans ce contexte que le club francilien a recruté la star du Futsal : Ricardinho (34 ans). Six fois meilleur joueur du monde, le Portugais est un grand amis de Neymar Jr (28 ans). Le futur joueur parisien espère voir le Brésilien venir le soutenir dans les tribunes de l’Arena Teddy-Riner d’Asnières. Ricardinho a également évoqué sa relation avec le numéro 10 Rouge et Bleu.

“S’il reste à Paris la saison prochaine, oui ! (Il éclate de rire.) Quelle est votre relation avec lui ? Pas la même qu’avec Sergio Ramos, qui est un véritable ami. J’ai connu Neymar à Madrid. Une fois, il m’a appelé pour m’inviter à une fête où il était, et on se connaît un peu depuis, raconte Ricardinho dans L’Équipe. Je ne veux pas profiter de sa notoriété. Le plus beau, c’est le respect qu’il a pour le joueur que je suis. Les footballeurs me connaissent par rapport à tout ce que j’ai fait et gagné.“