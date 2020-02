Riolo : “Plus on avançait vers la Ligue des champions, plus le cirque s’est ouvert”

Depuis une semaine et la défaite du PSG sur la pelouse de Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-2), le club de la capitale vit quelques secousses. Après les déclarations de Neymar sur son retour de blessure, la fête d’anniversaire controversée, et le match contre Bordeaux qui n’a pas été parfait, les Rouge et Bleu ne préparent pas dans la sérénité la plus totale le match retour. Daniel Riolo estime que les joueurs se sont mis une grosse pression avec toutes ses affaires et que Thomas Tuchel ne semble plus avoir la main sur son groupe.

“Il suffit de prendre ce qu’il se passe au PSG depuis quelques semaines. Plus on avançait vers la Ligue des champions, plus le cirque s’est ouvert. On a tout eu. Au-delà des résultats sur le terrain, on a eu l’impression que les affaire sont tombées les unes derrière les autres, estime Riolo sur RMC. Comme si c’était eux qui décidaient : “on va faire les cons, comme ça ça va nous mettre une pression terrible”, car si on passe pas ça sera une catastrophe nucléaire mais là ça sera encore pire, c’est le club qui va exploser. Tuchel semble avoir perdu totalement la main sur le club. Leonardo est obligé de sortir en interne.“