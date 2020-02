Riolo : “Tuchel doit partir, il faut un déclic à cette équipe !”

Le Paris Saint-Germain a de nouveau déçu ses fans et les observateurs après sa défaite au Signal Iduna Park ce mardi lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (2-1). En difficulté dans le jeu, beaucoup se sont interrogés sur la composition d’équipe mise en place par Thomas Tuchel et son fameux 3-4-3.

Pour le journaliste Daniel Riolo, les dirigeants parisiens doivent créer un électrochoc au sein de leur effectif et virer le coach allemand !

“Tuchel doit partir ! Il faut un déclic, il n’a plus la main dans ce vestiaire ! Je ne pense pas que ça aura nécessairement un avantage, mais ça n’aura aucun handicap de le virer ! Je ne vois aucun inconvénient à l’équipe de le virer. (…) En faisant ça, tu mets tes joueurs face à leurs responsabilités. Tu dis : ‘Allez-y les gars ! Montrez moi que vous pouvez retourner la situation ! On a viré le coach pour vous, puisque vous n’en vouliez plus !'”