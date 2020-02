RMC Sport dévoile les coulisses de la réunion au sujet de la fête d’anniversaire

C’est le sujet qui a fait le plus parler ces derniers jours au PSG, la fête d’anniversaire d’Edinson Cavani, Mauro Icardi et Angel Di Maria deux jours après la défaite à Dortmund (2-1). Le lendemain de cette dernière, une réunion a eu lieu entre Leonardo, Thomas Tuchel et les joueurs. RMC Sport rapporte les coulisses de cette réunion. Le directeur sportif a recadré les joueurs “sur un ton très calme, mais très ferme.” Il a aussi expliqué que la diffusion des images de la fête était “inadmissible pour l’image du club.”

Thomas Tuchel, “qui semblait très atteint et très attristé“, était sur la même longueur d’ondes que Leonardo, ajoutant que l’après-match du match à Dortmund donnait trop d’éléments aux anti-PSG. Enfin, du côté des joueurs, on a expliqué que “le club devait les soutenir et qu’il ne fallait pas tomber dans la panique à cause d’un anniversaire.”