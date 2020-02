Robert Moreno prend la défense de Thomas Tuchel

Depuis la défaite contre Dortmund en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, Thomas Tuchel est pointé du doigt pour son changement de système de jeu. Robert Moreno, l’entraîneur de l’AS Monaco, a tenu à prendre la défense du technicien allemand.

“Quand on est entraîneur, on a les responsabilités quoi qu’il se passe, quand l’équipe va bien ou quand l’équipe va mal. Parfois, j’ai l’impression que ces responsabilités on ne l’ait a que quand on perd. […] En Champions League, c’est très difficile de jouer et de la gagner. Entraîner le PSG c’est très difficile. Tout le monde pense que c’est facile d’entraîner le PSG“, défend Moreno en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. Tout le monde attend la Champions League. […] Pour moi, Tuchel est un grand entraîneur et entraîner le PSG, ce n’est pas facile. Il faut respecter tous les entraîneurs. Il va faire son travail et je veux voir le match retour à Paris.”