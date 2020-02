Roche : “Je pense qu’il a fait son équipe en fonction des degrés physiques de certains joueurs”

C’est le sujet qui fait beaucoup parler après la défaite du PSG en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Dortmund (2-1), le changement de système de Thomas Tuchel. Pour Alain Roche, le coach allemand a fait son équipe en fonction des degrés physiques de ses joueurs.

“J’essaye de comprendre le système de jeu. Ok on se calque sur l’adversaire. […] Je pense qu’il a fait son équipe en fonction des degrés physiques de certains joueurs. Je pense que c’était au détriment des repères de certains, tente d’expliquer Roche sur Canal Plus Sport. Je pense vraiment qu’il a fait une composition par défaut et à la sortie, vous déresponsabilisez des joueurs.”

Le consultant a ensuite évoqué le carton de Marco Verratti, qui le privera du match retour. “Verratti, il touche encore plus de 100 ballons, même s’il m’agace profondément avec ce carton. Il n’est même pas dans l’action et il va encore se plaindre auprès de l’arbitre. Ça fait 8 ans qu’il fait les mêmes erreurs […] c’est incroyable qu’il n’arrive pas à comprendre. Verratti est important dans l’animation.”