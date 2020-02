Roche : “PSG / Bordeaux ? Tout dépendra du PSG”

Ce soir (21h, Canal +), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception des Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 26e journée. Après sa défaite à Dortmund (2-1), les Parisiens voudront retrouver le goût de la victoire au Parc des Princes. Alain Roche estime que le résultat final de ce match dépendra du PSG.

“Tout dépend, d’abord, du Paris Saint-Germain, qui devrait mettre la main sur le ballon, car la ligne directrice de cette équipe est d’avoir toujours la balle, et ça contre n’importe quel adversaire. Et à un moment, les individualités font la différence, lance l’ancien joueur des deux clubs dans une interview accordée à l’émission Top Girondins et retranscrite par Girondins33.com. Je ne vois pas un autre scénario qu’une possession de balle pour Paris. Après, avec ou sans efficacité ? Je ne sais pas… Un pronostic ? Au Parc des Princes, je vois le Paris Saint-Germain gagner, car ils sont très performants dans leur antre.“