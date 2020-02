Courbis très remonté envers le directeur général du Borussia

À l’issue de la victoire de son équipe en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG (2-1), Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, avait gentiment mis la pression sur les Parisiens en vue du match retour (11 mars). Une sortie médiatique qui n’a pas du tout plu à Rolland Courbis.

“Sur le plan psychologique, je trouve le gars de Dortmund (Watzke, ndlr) d’une nullité… Ses déclarations, que ce soit la vérité ou pas, ce n’est pas à Dortmund de le dire. Là, il est en train de motiver le PSG. Tu te rends compte comment il faut être con pour aller dire “avec le passé et les souvenirs qu’ils viennent d’avoir, s’ils se font éliminer par notre Dortmund, c’est le ciel qui va leur tomber sur la tête”. Là, tu es en train de motiver tes adversaires. […] Je pense et j’espère, en plus avec cette déclaration, qu’ils vont s’en prendre cinq“, a pesté Courbis dans dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. “Tu dois te frotter les mains quand tu es le PSG et que tu entends ça.”