Rothen : “Dans ce genre de match, la motivation elle vient toute seule”

Le PSG affronte ce soir (21h) le Borussia Dortmund dans le cadre du huitième de finale de Ligue des Champions. Pour Jérôme Rothen, ce genre de match est facile à préparer pour l’entraîneur et les joueurs. “Pour Thomas Tuchel, vaut mieux être accueilli comme ça. Se sentir détesté et transmettre ça à ses joueurs, c’est le plus facile pour lui. […]Ce match-là, pour les joueurs, c’est le plus facile à préparer. L’entraîneur a beau te dire ce qu’il veut […]la motivation elle vient toute seule. Les joueurs se prennent en main. La remise en question est obligatoire dans ces matches-là”, commente Rothen dans l’After sur RMC.