Rothen : “Neymar sera là contre Dortmund, et il ne sera pas diminué”

Le PSG, sans Neymar Jr qui a été ménagé, s’est tranquillement défait du Dijon FCO à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France (1-6). Au sortir de cette qualification, Thomas Tuchel a jeté un léger froid en expliquant qu’il ne pouvait pas assurer la présence de son génial brésilien dans six jours à Dortmund. Mais Jérôme Rothen ne croit nullement à une absence du Ney. Mieux, comme il l’explique sur les ondes de RMC, il pense qu’il sera même en pleine possession de ses moyens, même s’il espère néanmoins sa présence face à Amiens ce samedi.

“Neymar ? Mais il va jouer contre Dortmund, et il ne sera pas diminué. Il faut lire entre les lignes quand Tuchel parle : oui, s’il prend un coup ce soir (hier), alors que sa blessure aux côtes n’est pas tout à fait résorbée, tu prends un risque de l’aggraver. Contre Dijon, il a été ménagé pour ça. Ce week-end, contre Amiens, c’est possible qu’il le soit encore. Après, c’est vrai que Neymar a atteint ce niveau stratosphérique en enchaînant les matches. J’espère donc qu’il sera là à Amiens, ça lui laissera 90 minutes, ou 75, dans les jambes avant mardi. Ce joueur a encore plus besoin d’être dans la compétition et de jouer les matches.”