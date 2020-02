Rothen : “Offensivement, il y a eu des joueurs pas au niveau”

Ce mardi soir, le PSG a vécu une partie en deux temps assez distincts face au FC Nantes : d’abord une maîtrise sans faille, le temps de mener 2-0, puis un emballement des Canaris suite à un relâchement coupable signé Presnel Kimpembe. Finalement, les Parisiens l’ont emporté 1-2. Un match, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, sur lequel est revenu Jérôme Rothen sur les ondes de RMC.

“Les attitudes sont bonnes. Je ne veux pas leur tomber dessus, mais offensivement il y a eu des joueurs pas forcément à leur niveau. Je ne veux pas leur tomber dessus car la plupart de ces joueurs connaissent l’importance d’arriver et de se transcender lors des matches de Ligue des Champions à élimination directe. Je ne suis pas inquiet car, pour ce qui est de ces joueurs-là, on sait que le niveau, ils l’ont. Je suis plus inquiet pour certains joueurs qui ne montrent pas qu’ils peuvent avoir ce niveau, même contre le FC Nantes. Parce que aujourd’hui, à part la bourde de Kimpembe qui les a réveillée, ils ne proposent pas grand-chose“, a expliqué Rothen dans l’After Foot.