Roustan : “En Allemagne, on dit que le PSG va passer sans problème !”

Le Paris Saint-Germain va disputer les 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions dans un peu plus de 24 heures au Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund (21h00). Une affiche qui fait parler depuis de nombreuses semaines dans les médias français.

Si en France on veut être prudent sur les chances de qualification du PSG, en Allemagne le discours est très différent comme le rapporte le journaliste Didier Roustan sur La Chaîne L’Équipe.

“Tous les supporters du PSG qui ont vécu ces trois dernières saisons, se posent quelques questions. Ce sont les huitièmes de finale de la compétition, on te dit ‘Dortmund, oh lala Sancho, oh lala le grand norvégien’… Bon les gens qui connaissent Dortmund savent qu’ils sont capables de mettre autant de buts qu’ils en encaissent… et parfois même plus ! Pour en discuter avec des copains allemands, pour eux le PSG va passer sans problème ! Même des confrères… Ce sont des gens qui suivent le BVB au quotidien !”