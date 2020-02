Roustan : “Il faut lui dire : “Tu es Kimpembe, tu vas te calmer”

La tentative de passe derrière la jambe de Presnel Kimpembe devant Moses Simon – qui a entraîné mardi soir la réduction de l’écart du FC Nantes contre le PSG (1-2) – est inacceptable aux yeux de Didier Roustan. Le journaliste souhaite que le défenseur international français garde les pieds sur terre.

“Le match est devenu fou et ils n’ont pas réussi à avoir la maîtrise du match”, a commenté le journaliste lors de l’EDS avant de tomber sur le dos du capitaine du PSG mardi à La Beaujoire. “Que Presnel Kimpembe se prenne pour Mickael Jackson à côté, c’est sa vie et ça ne me regarde pas, mais en termes de suffisance, le geste qu’il fait… Il faut lui montrer les vidéos des grands joueurs, il faut lui dire : “Tu es Kimpembe, tu vas te calmer, des choses comme ça tu ne les fais pas”. Après on peut regretter qu’en Ligue 1 il n’y ait pas de matches à haute intensité pour les bousculer et les faire répondre mentalement, tactiquement, techniquement. Tu t’aperçois que quand ils jouent des gros notamment à l’extérieur, dès que ça prend l’eau – comme au Real Madrid (2-2) – il n’y a plus aucune maîtrise. Après à Nantes, il y avait Kurzawa, il manquait des joueurs, ok. Mais c’était Nantes !“