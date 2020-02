Roustan : “Mbappé, je fais partie d’une génération qui se choque de ces images”

Samedi, en fin d’après-midi, chacun savait que la sortie de Kylian Mbappé à la 68e minute du PSG/Montpellier (5-0) et surtout sa réaction négative devant son entraîneur allait faire parler. Et beaucoup. Les débats se multiplient, comme les articles faisant état des relations entre Thomas Tuchel et l’attaquant de 21 ans. Didier Roustan a apporté sa grille de lecture sur le sujet.

“Avec Mbappé, on est habitué. Déjà à Monaco, Leonardo Jardim l’avait sorti et quelques fois… (grimace). Je comprends Tuchel, mais sur ce coup là, il doit le laisser partir. Il boude, ok. Et tu règles ça plus tard en famille, dans le vestiaire, quand la tension est tombée. Tuchel a donc commis une erreur, a commenté le journaliste dans l’EDS. Maintenant, je fais partie d’une génération qui se choque de ces images. C’est un sport collectif, Mbappé il a le droit d’aller se reposer sur le banc 20 minutes, Cavani et Icardi ont le droit de jouer. Mais je ne me permettrai pas d’être trop dur avec Mbappé car ils le font tous ! Messi, Cristiano… Mbappé, il est dans l’air du temps ! C’est le football d’aujourd’hui.”