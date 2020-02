Roustan : “Si Leonardo est venu parler, c’est pour déminer, donc c’est latent”

Si Leonardo a délibérément pris la parole pour lutter contre la “négativité” qui entoure l’équipe du PSG, c‘est que l’environnement négatif a un impact sur les performances de l’équipe, qui se met à tanguer trop rapidement quand les faits de match deviennent contraires. Des joueurs sont et restent donc fragiles, c’est ce qu’il faut comprendre aussi, juge Didier Roustan.

“Ils ont quand même fait un bon match, ils ont gagné 4-2. Et pourtant Tuchel, en arrivant en conférence de presse, il a le masque, a commenté le journaliste sur le plateau de l’EDS. Après le match contre Nantes on lui a demandé s’il y avait une relation de cause à effet avec l’anniversaire de Neymar 48 heures avant, et il a répondu oui. Là… il n’y a pas l’anniversaire de Neymar. Si Leonardo est venu parler, c’est pour déminer. Donc ça veut dire que c’est latent dans ce club. Désolé d’en parler mais c’est comme ça, vivement que ça passe.“